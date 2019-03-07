Лондон, 7 марта, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Фронтмен группы Prodigy Кит Флинт незадолго до своей смерти звонил своей жене Маюми Кай и просил её вернуться. Об этом 6 марта сообщил британский портал Express со ссылкой на инсайдера, знакомого с ситуацией.

Scootie Кит Флинт

Источник сообщил изданию: музыкант до последнего надеялся на то, что они с женой смогут преодолеть разногласия. Однако Кай не захотела менять своего решения и настаивала на продаже их дома.

«Это сломало Кита, — сказал инсайдер журналистам, — Маюми не виновата, но, похоже, Кит считал, что он не сможет прожить без неё».

Читайте также: Названа возможная причина самоубийства фронтмена Prodigy Кита Флинта

Напомним, Кита Флинта 4 марта 2019 года обнаружили представители службы спасения мертвым в своем доме, расположенном в британском городе Данмоу. Другой участник группы Prodigy — Лайам Хоулетт впоследствии на своей странице в соцсети заявил, что музыкант покончил с собой.