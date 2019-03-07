Москва, 7 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Узбекское дело против телеком-операторов, и в частности штраф оператора МТС американскому минюсту, в котором США использовали свое экстерриториальное законодательство, показывает, как американские власти могут оказывать давление на иностранные коммерческие компании и на экономику любой страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По итогу «Билайн», Telia и МТС совокупно заплатили $2,5 млрд в качестве штрафов. Последней это сделала МТС. После нескольких лет препирательств с американскими властями компания все-таки смогла договориться о мировом соглашении, несмотря на напряженную политическую обстановку. С учетом всех вводных корпоративные юристы МТС могут этот итог занести себе в актив.

«Интересно другое, сколько подобных штрафов заплатили, например, GM, British American Tobaco или Coca-Cola, которые несколько лет успешно работают или продолжают работать на узбекском рынке, — ноль, ни цента! Несмотря на специфику ведения бизнеса в Узбекистане, у властей США почему-то нет вопросов к работающим там американским компаниям», — отметил политолог.

Например, та же Сoca Cola заходила на узбекский рынок в партнерстве с бывшим мужем дочери экс-президента Узбекистана. В свое время эта компания оказалась в центре скандала из-за бракоразводного процесса супругов и перераспределения активов в узбекском СП с Сoca Cola в пользу дочери бывшего руководителя Узбекистана.

«Американское право устроено так, что под видом борьбы с нарушениями прав человека, терроризмом и коррупцией правоохранительные органы США могут преследовать практически любую компанию. Тем более публичную, которая торгуется на американских биржах. Почему-то это касается всех, кроме американских бизнесменов. Безусловно, подобное преследование — это рычаг давления. Те же санкции, вид сбоку», — высказал свою точку зрения Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, штраф $850 млн выплатит российский сотовый оператор МТС американскому минюсту. Соответствующее мировое соглашение заключили МТС, минюст Штатов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в рамках дела о взятках в Узбекистане.

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