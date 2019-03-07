Калуга, 7 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Калугаэнерго» приняли участие в смотре готовности сил и средств территориального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Калуги, привлекаемых к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

Как сообщила 7 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, в смотре приняли участие спасатели, энергетики, сотрудники скорой медицинской помощи, представители газовой службы и организаций ЖКХ. «Калугаэнерго» представляла бригада городских электрических сетей, оснащенная необходимым снаряжением и оборудованием, а также спецтехникой.

В ходе смотра были проверены укомплектованность личного состава аварийно-спасательных и ремонтных бригад, знания специалистами функциональных обязанностей, а также состояние средств защиты, техники и спасательного оборудования, необходимого для ликвидации последствий весеннего половодья.

Напомним, в Калужской области, по прогнозам Росгидромета, подъем уровня воды в реках ожидается в первой декаде марта 2019 года. В зону возможного подтопления могут попасть Дзержинский, Жуковский и Козельский районы, а также города Калуга и Обнинск. Так, для обеспечения безопасности населения и материальных ресурсов во время половодья в регионе созданы необходимые резервы, при необходимости будет привлечено более 5,6 тысячи человек и 1487 единиц техники.