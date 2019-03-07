Дублин, 7 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. В Ирландии прогремел взрыв. Как сообщала в службе полиции Северной Ирландии, самодельное взрывное устройство сработало в жилом доме в городе Крейгавон. Инцидент произошёл сегодня, 7 марта, примерно в 12:50 по местному времени.

Теракт

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«Полиция в настоящее время находится на месте происшествия в районе Бернсайд города Крейгавон, где в одном из домов сдетонировало взрывное устройство самодельного типа», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Twitter.

https://twitter.com/PoliceServiceNI/status/1103481126285381632

В результате взрыва пострадала женщина. Она находится в состоянии шока, медики оказывают ей необходимую помощь. Ущерб нанесён и зданию — повреждены входная дверь и прихожая.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 6 марта, бомба была обнаружена в университете Глазго в Шотландии. Самодельное взрывное устройство находилось в посылке, прибывшей в вуз. Сапёры обезвредили бомбу путем контролируемого взрыва. Полиция связывает этот инцидент с обнаружением самодельных взрывных устройств в аэропортах Лондона. По одной из версий, посылки с взрывчаткой могли поступить из Ирландии.