Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Массовые празднования Масленицы в Петербурге развернутся на двух площадках в центральной части города и в Павловском парке. Во всех трех локациях народные гулянья завершатся сожжением чучела, символизирующего окончание зимы. О программе Масленицы в Северной столице рассказали 7 марта в городском комитете по культуре.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Масленица в Петропавловской крепости. Фото 2017 года

Главные масленичные гулянья пройдут в Петропавловской крепости. Они начнутся в воскресенье, 10 марта, после полуденного выстрела из пушки. Перед жителями и гостями Петербурга выступят музыкальные коллективы, гостей праздника ждут конкурсы и народные забавы, интересные рассказы о традициях Масленицы, мастер-классы и угощения. Хедлайнером концертной программы, безусловно, станет Ансамбль песни и танца Западного военного округа. В конце праздника будет сожжено трехметровое чучело Масленицы.

В ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове праздничные гулянья «Шуми, Масленица!» начнутся уже 9 марта, открытием ярмарки народных промыслов. А 10 марта зрителей ожидает большая развлекательная программа, центральным эпизодом которой станет конно-трюковое шоу. На шести площадках состоятся хороводные игры, выступления оркестров народных инструментов, танцевальных групп, веселые спектакли, конкурс народного костюма среди всех желающих и другие события. Обряд сожжения чучела Масленицы состоится в 18:30 на Масляном лугу Елагина острова.

В Павловском парке праздничная программа также начнется уже 9 марта. В масленичном городке гостей ждет большая снежная горка, снежные крепости и чудо-печка, хороводы и различные игры. «Самые смелые смогут попытать удачу в молодецких состязаниях (бои мешками, распиливание бревен, перетягивание каната, метание валенка)», — отметили организаторы.

10 марта состоится красочное шоу «Парад Маслениц» и конкурс-выставка авторских обрядовых кукол. Завершится праздник на Площади гуляний в Павловском парке огненным шоу «Прощай, зимушка-зима!» и сжиганием соломенного чучела высотой до четырех метров.

Как сообщало ИА REGNUM, на второй сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге проходит традиционный музыкальный фестиваль «Поющая Масленица».