Москва, 7 марта, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Законопроект об отсрочке от армии на получение образования Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта. Реализуется постановление Конституционного суда.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Поправками гражданам предоставляются равные возможности, как в поступлении в образовательные учреждения профессионального образования разного уровня, так и, соответственно, в продолжении получения образования, независимо от даты достижения ими призывного возраста.

В первый раз молодые люди смогут воспользоваться отсрочкой при обучении в школе, если они достигают призывного возраста, во второй раз — непосредственно при обучении по программам среднего профессионального образования.

«Для тех граждан, которые выбирали высшее профессиональное образование, мы предлагали три поправки: в первый раз отсрочка наступала при обучении в школе, второй раз — при обучении в образовательных организациях высшего профессионального образования, программам специалитета и бакалавриата, и третья поправка — при обучении по программе магистратуры», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов («Единая Россия»).

Законопроект ко второму чтению доработан. Предполагается предоставить право на отсрочку от призыва на военную службу гражданам, обучающимся за бюджетный счет по очной форме обучения на подготовительных отделениях государственных вузов — на период обучения на подготовительных отделениях, но не свыше одного года, и в случае принятия указанных обучающихся на обучение на подготовительные отделения в год получения среднего общего образования.

Законопроект, принятый сегодня, исправляет несправедливость, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне зависимости от даты достижения ими призывного возраста», — отметил спикер Госдумы.