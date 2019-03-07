Ярославль, 7 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Ярославской областная дума 7 марта на внеочередном заседании поддержала проект федерального закона о социальной доплате пенсионерам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Ярославская областная дума

Речь идет о доплате пенсионерам, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. Разница между этой пенсией и минимумом сейчас компенсируется из бюджета.

Однако в случае индексации пенсии, сам пенсионер не видит разницу, так как пропорционально уменьшается доплата. После принятия закона Госдумой России, индексация будет проводиться не от пенсии, а от прожиточного минимума.

Ярославские депутаты единогласно поддержали федеральную инициативу при одном воздержавшемся. Доплаты будут производиться из федерального бюджета и не затронут региональную казну.