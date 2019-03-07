Соледар, ДНР, 7 марта, 2019, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксировано 20 обстрелов территории ДНР боевиками ВСУ, сообщили 7 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В ходе обстрелов украинские силовики выпустили 245 единиц различных боеприпасов.

На горловском направлении ВСУ выпустили 14 мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, а также применили крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении украинские силовики выпустили пять мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксированы пять взрывов 120-мм мин, а также применение гранатомётов АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты им. Гагарина), Доломитное, Донецк, Донецкий аэропорт (Вольво-центр), Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Александровка, Докучаевск, Саханка, Безыменное», — сказано в сообщении.

Как уточнили в СЦКК, обстрелу подвергся район Васильевской насосной станции. Повреждения получили один жилой дом в Донецке и четыре дома в Горловке.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 80 единиц боеприпасов, повредив линии электропередачи в населённых пунктах Саханка и Коминтерново.

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