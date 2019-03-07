Москва, 7 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Пакет законов, вводящих санкции за неуважение к символам госвласти, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

В России ограничивается доступ к информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

«Доступ к информационному ресурсу будет ограничен, в случае если владелец сайта не удалит рассматриваемую информацию в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от Рокомнадзора, которое основано на требовании Генерального прокурора и его заместителей», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Ранее предполагалось, что доступ к информационному ресурсу будет ограничен сразу без предварительного требования об удалении противоправной информации.

Нарушителям грозит серьезный штраф. Если действия были совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, штраф предполагается в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или предусмотрен административный арест на срок до 15 суток.

Вместе с тем, подчеркнул глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), предусмотрен дополнительный механизм обеспечения соблюдения правил допустимого поведения. Интернет, хоть и является публичным, общественным пространством, но не защищен законодательством от совершения таких действий, которые квалифицируются как мелкое хулиганство («нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью…»), указал парламентарий.

«Кроме того, поскольку такие хулиганские действия не носят персонифицированного характера, то они не попадают и под санкции, предусмотренные статьями КоАП и УК РФ за клевету и оскорбления (оскорбление — ст. 5.61 КоАП, клевета — ст. 1281 УК). Предлагаемый новый состав КоАП позволит обеспечить защиту общественных интересов в публичном пространстве», — отметил Крашенинников.