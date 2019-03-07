Москва, 7 марта, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла пакет законов о запрете распространять недостоверную информацию под видом достоверной (фейки) и ввела штрафы за такое нарушение, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

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Запрещено СМИ, блогерам и в целом физлицам распространять в интернете информацию, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Если распространение фейков привело к гибели людей, массовому нарушению общественного порядка или общественной безопасности, прекращению работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, банков, объектов энергетики или промышленности, штраф составит для граждан в размере от 300 тыс. до 400 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой; для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 рублей; для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Действие положений законов не распространяется на деятельность новостного агрегатора в случае распространения на нем недостоверной информации.

«Данное положение введено в связи с тем, что для новостного агрегатора уже предусмотрена значительная административная ответственность за неисполнение предписания Роскомнадзора о прекращении распространения недостоверной информации», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).