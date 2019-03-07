Екатеринбург, 7 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. К ликвидации гигантской свалки в Екатеринбурге, удивившей накануне свердловчан, подключится региональный оператор. Об этом заявил директор муниципального унитарного предприятия «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» (МУП «ИГРиР») Григорий Сурганов корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Мы договорились со «Спецавтобазой» совместно поддерживать порядок на территории. Встреча с региональным оператором была позавчера», — заявил руководитель.

По словам директора, в границах подведомственного «ИГРиР» участка коммунальных отходов нет, есть только строительный мусор. Однако рядом с территорией могут быть несанкционированные коммунальные отходы, сказал Сурганов.

Рекультивация участка проходит в плановом режиме и будет закончена к ноябрю 2019 года, добавил директор.

Напомним, фото «мусорных гор» на Уралмаше напугали накануне жителей Екатеринбурга. В условиях мусорной реформы, которая должна была раз и навсегда расправиться с несанкционированными свалками, изображения с перемешанными строительными и бытовыми отходами не вызвали одобрения горожан.