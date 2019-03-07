Калуга, 7 марта, 2019, 10:31 — ИА Регнум. «Ростелеком» на коллегии министерства цифрового развития Калужской области представил продукты для развития сельского хозяйства и, в частности, решение для мониторинга крупного рогатого скота. Как сообщила 7 марта корреспонденту ИА REGNUM директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком Наталия Каляцкая, в состав продукта входят датчики, которые устанавливаются на уши животным и затем транслируют данные об их состоянии, базовая станция, а также программное обеспечение для обработки и визуализации собранной информации.

Kaluga.rt.ru Продукты «Ростелекома»

«Сельхозпроизводителям мясного и молочного направления система «Ростелекома» позволяет онлайн получать всю информацию о животных. Используя её, животноводы могут снизить затраты на мониторинг состояния поголовья и оптимизировать техпроцессы», — сказала Наталия Каляцкая.

Она пояснила, животному датчик не принесёт ни вреда, ни неудобств.

«Благополучие животных и эффективность использования системы уже подтвердил наш опыт в нескольких областях ЦФО. Полный цикл использования решения показал, что система решает все поставленные животноводами задачи», — добавила Каляцкая.

Система одновременно обслуживает до 5 тыс. датчиков и обладает широким функционалом. С её помощью животноводы могут определять координаты животного и его выход за границы фермы, распознавать степень активности, в том числе в ретроспективе, а также перегруппировывать животных. Данные об инцидентах могут передаваться в существующее программное обеспечение заказчика посредством API интерфейса по расписанию с указанием времени фиксации события.

Напомним, ресурсы «Ростелекома» служат технологической основой для формирования цифровой экономики России. Компания — основной партнёр государства по реализации инфраструктурных инициатив и созданию сервисов и платформ: «электронного правительства», единого портала госуслуг, биометрии, «Умного города», региональных систем в сферах образования, здравоохранения и сельского хозяйства.