Москва, 7 марта, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Женщины всегда хотят видеть своих отцов, мужчин и детей счастливыми, поэтому задача мужчин не только 8 марта, но и каждый день заботится о своих женщинах. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время поздравления женщин с наступающим праздником, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Эдуард Мане. Роза и тюльпан. 1882

«Мы, мужчины, не всегда понимаем правильно наших матерей, сестер, учительниц, жен, тёщу. В принципе, они все всегда настроены положительно, но мы разные по возрасту и по происхождению. Не всегда нам удаётся хорошо жить в чужой семье, в одной семье, в небольшой площади. Конечно, быт нам не очень помогает, но, тем не менее, хотелось бы пожелать всем нашим гражданам с улыбкой начинать любой день и заканчивать, потому что нашим женщинам хочется, чтобы было хорошо их отцам, их мужьям, их сыновьям», — заявил Жириновский.

При этом, подчеркнул он, мужчины должна помнить, что женщинам тяжелее, потому что именно от них зависит развитие, рост и воспитание детей.

«Мужчины всегда должны понимать, что тяжелее все-таки женщинам… Мы тоже любим детей, но это такой ответственный моменты в жизни: вынашивать ребёнка, потом несколько лет не отходить от детской кроватки. Эту нагрузку я не представляю, как можно вынести», — подчеркнул Жириновский.