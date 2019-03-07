Астана, 7 марта, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посоветовал акимам сельских округов республики развивать бизнес на селе, сообщает 7 марта агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Во время поздравления женщина с 8 марта в администрации президента выступила аким (глава) Мичуринского сельского округа Кустанайской области Казахстана Вероника Клочко. Она поблагодарила президента за поддержку сел.

Президент подчеркнул, что из 7,5 тыс. сельских населенных пунктов 2,5 тыс. — бывшие центры колхозов, которые необходимо укреплять. Назарбаев призвал развивать бизнес.

«Желающим — возьми микрокредит, купи три коровы и продавай молоко, взбивай масло, это же жизнь», — посоветовал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что перспективные села в Казахстане необходимо превратить в точки роста.