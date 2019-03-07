Москва, 7 марта, 2019, 10:15 — ИА Регнум. В России могут появиться вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку, с помощью которых население сможет получить кредит на приобретение жилья. Введение механизма таких жилищных сбережений предусмотрено законопроектом, который в настоящее время находится на согласовании в правительстве. Об этом сообщил один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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Парламентарий уточнил, что документ планируется внести в Госдуму РФ в конце марта.

«Мы получили замечания правительства на жилищно-сберегательные вклады и сейчас доработали законопроект и отправили по второму кругу на согласование в правительство», — приводит РАИ Новости слова Аксакова.

Согласно документу, участвовать в этой программе только банки, допущенные Центробанком РФ в систему страхования вкладов. Финансовые организации обяжут выплачивать по такому вкладу повышенные проценты, а после определенного договором срока или достижения 20% суммы от цены квартиры, выдать клиенту ипотеку. При этом у банков будет право отказать в кредите.

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В Госдуму осенью внесут законопроект о накопительной ипотеке

Размер страхового возмещения по этому виду вкладов планируется установить до 10 млн рублей, так как эта сумма покрывает среднюю стоимость жилья в стране. Пока максимальная сумма возмещения по банковским вкладам ограничена суммой в 1,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года участники ассоциации банков «Россия» разработали законопроект о стимулировании жилищных сбережений граждан. Речь идёт о программах накоплений на первоначальный взнос по ипотеке. Предполагается, что в соответствии с договором жилищных сбережений клиент банка будет каждый месяц пополнять специальный вклад, который растёт на 1−2% в год. Забрать сбережения до истечения указанного в договоре срока он не может. По истечении срока гражданин получает не только накопленную сумму и проценты, но и возможность заключить ипотечный договор по льготной процентной ставке.