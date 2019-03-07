Москва, 7 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Поведению мужчин, которых высмеял в своём шуточном стихотворении, посвящённом 8 Марта, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, есть объяснение, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM причины, по которым у представителей мужского пола случается чрезмерная «миграция» денег в преддверии Международного женского дня, он пояснил:

corinaselberg Тюльпаны

«Огромные траты на любые праздники — это проникшие в нашу жизнь элементы языческих культов. Такая жертва, приносимая невесть каким божествам. И уж тут, в ритуальных целях, можно последнюю копейку отдать. Это касается и Нового года, и дней рождения, и свадеб…

Восьмого марта все усугубляется ситуацией в нашем обществе, связанной с местом полов. Женщина имеет меньше прав и возможностей в реальности, зато в символическом пространстве как минимум раз в год занимает роль своеобразного идола. Мужчины, провинившиеся реально либо (уж точно) символически, искупают это богатыми дарами-жертвами. Многие женщины таким положением дел довольны, оно им привычно с детства, многие к нему равнодушны, но кто ж от подарков откажется? Ну, а мужчины, выполнив свой долг, вздохнут с облегчением и снова возьмутся за свое. Такой вот в нашем обществе негласный договор, устраивающий, кажется, почти всех…»

Напомним, в интернете набирает популярность шуточное стихотворение, которое лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил 8 Марта. В своём произведении шоумен посмеялся над «миграцией» денег из мужских карманов.