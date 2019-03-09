Москва, 10 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 марта, в России отмечают День работников геодезии и картографии. Именно в марте 1720 года Пётр I подписал указ, положивший начало картографической съёмке в России.

Геодезист

Искусство составления географических чертежей было известно в России еще в допетровскую эпоху. Первый печатный вариант карты Руси, карта Московских земель, датируется 26 января 1525 года. В 1667 году по приказанию Петра Годунова была составлена карта Сибири, копия которой сохранилась в Стокгольмском государственном архиве.

Сама же профессия картографа появилась в 1720 году, когда Петр I приказал начать первые картографические съемки. После основания Пулковской обсерватории при Николае I геодезия и картография в России сделали значительные успехи. В это время были измерены дуги меридиана от Лапландии до устьев Дуная и составлена трехверстная топографическая карта западных губерний. В продажу листы этой карты стали поступать уже при Александре II. Во время его правления также была издана 10-верстная карта Европейской России и ряд карт по Азиатской России. К этому периоду относится и возникновение частной картографической деятельности.

В 1919 году произошла централизация работ по картографии и геодезии — появилась единая геодезическая служба, получившая название Высшее Геодезическое Управление. Со временем структура ведомств, занимающихся вопросами геодезии и картографии, неоднократно менялась.

Сейчас деятельность этой области входит в сферу ведения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Главными её задачами является обеспечение федеральных органов исполнительной власти и иных заинтересованных лиц картографическими материалами и результатами геодезических измерений для решения ряда государственных задач в сфере территориального развития, строительства и инженерных изысканий, управления природными ресурсами, экологии, навигационной деятельности, обороны и безопасности государства.