Астана, 7 марта, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Оптовая цена на авиационное топливо марки РТ, произведенного на Атырауском НПЗ, снизилась на 5,6% с начала года, сообщили 7 марта в пресс-службе национальной компании «КазМунайГаз».

(сс) Gellinger Cамолет. Небо. Закат

1 марта цены на авиатопливо в Казахстане снижаются с начала года второй раз подряд. В компании отметили, что модернизация казахстанских НПЗ полностью обеспечила внутренний спрос на топливо и позволила отказаться от дорогостоящего импорта.

Оптовая цена на авиатопливо Павлодарского НПЗ сократилась с начала года на 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, первое снижение авиационного топлива марки РТ в Казахстане произошло в феврале 2019 года. Снижение стоимости топлива связано с расширением линейки светлых нефтепродуктов на НПЗ Казахстана.