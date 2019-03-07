Якутск, 7 марта, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Сроки строительства школы в селе Сайды Верхоянского района Якутии перенесли с 2022 на 2020 год только после того, как информация о состоянии зданий, в которых вынуждены учиться дети, была опубликована в федеральных СМИ. Депутат Госдумы РФ от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия») не считает такой подход нормальным и уверен, что нормальные условия обучения и лечения должны создаваться в каждом населённом пункте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морган Вистлинг. Сельская школа. 1879

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По информации депутата, здание школы не ремонтировалось с 1947 года, и детей отправили учиться в детский сад и магазин.

«Власти спохватились, стали искать оперативное решение, обещают начать стройку уже в 2020 году… Но почему только после федеральной огласки? — удивляется депутат. — Потому что за миллиардами в ведомостях, о которых так удобно отчитываться, не видят людей. А сколько еще таких разваливающихся школ? Сколько сел вымирает, потому что детям негде учиться? Негде — значит, люди уедут, потому что перспектив нет уже с рождения. Вот она, настоящая угроза России».

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По мнению Федота Тумусова, у сёл нет перспектив, если не обращать внимания на потребности людей, которые там живут, и на то, чтобы в населённых пунктах было самое базовое — школы и поликлиники.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Сайды Верхоянского района Якутии отсутствие нормальной школы — одна из самых острых проблем. Об этом представителям правительства, прибывшим туда с отчётом, сказал глава муниципального образования «Эгинский наслег» (село Сайды является его центром) Виктор Бурцев. По его мнению, отсутствие нормальных условий обучения детей становится причиной того, что люди уезжают.

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Проблема условий обучения детей в школах волнует жителей многих сёл республики. Так, в селе Буор-Сысы Момского района Якутии новый ФАП построили, но в нём всё равно холодно. Помимо этого, селяне жалуются на низкую температуру воздуха в школе, где учатся 58 детей. А жители юкагирского села Нелемное вынуждены сами решать проблему плачевного состояния школы, которая, если не предпринять экстренных мер, скоро упадёт в овраг. Люди самостоятельно проводят берегоукрепительные работы, чтобы здание учебного заведения не разрушилось при обвале подмываемой во время паводка почвы, но это не помогает.

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