Зеленогорск, Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела о резонансном ДТП в «элитном» дачном поселке Репино под Петербургом. Там 15 сентября 2018 года водитель внедорожника Infiniti QX60 на глазах очевидцев и под камерами видеонаблюдения совершил столкновение с другим автомобилем, после чего насмерть задавил пожилую женщину и въехал в торговый зал супермаркета.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Как сообщили 7 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, перед судом в ближайшее время предстанет 69-летний гражданин, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшей по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, водитель иномарки премиум-класса, находясь на парковке магазина, проявил легкомыслие и невнимательность к дорожной обстановке. Не выдержав безопасной дистанции, он въехал в движущийся впереди автомобиль Mercedes-Benz ML300, сбил 80-летнюю женщину-пешехода, опору дорожного знака и, разрушив стеклянные двери, въехал в помещение магазина. Пожилая женщина скончалась на месте ДТП.

Очевидцы рассказывали, что водитель Infiniti «с места дал полный газ, вытолкал перед собой «Мерседес», после чего «полетел прямо, снося всё на своем пути, и знаки, и людей, влетел в витрину, под ним зажало женщину».

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«Своими действиями обвиняемый нарушил требования пяти пунктов Правил дорожного движения», — отметили в полиции Петербурга.

Уголовное дело направлено в Зеленогорский суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемый до суда находится под домашним арестом.

По данным СМИ, обвиняемый — генеральный директор частной компании в сфере энергосбережения. Его водительский стаж на момент ДТП составлял 36 лет. Сам мужчина объяснял случившееся технической неисправностью автомобиля.