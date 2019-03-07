Оренбург, 7 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области депутаты Заксобрания проголосовали за изменения в федеральном законе «О государственной социальной помощи». Законопроект, где речь идет о корректировке расчета пенсии неработающим пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату, на региональном уровне поддержан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областного Законодательного собрания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Проект федерального закона в Оренбургской области затрагивает около 60 тысяч человек, а в целом по стране — около 4 миллионов.

«При расчете доплаты к пенсии предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера сумму текущей индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Они будут выплачиваться сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ. Таким образом, сначала пенсионерам, чья пенсия недотягивает до прожиточного минимума, будут устанавливаться социальные доплаты, а уже после этого пенсия будет индексироваться. Индексация не должна уменьшать предоставляемые преференции», — подчеркнула председатель комитета Законодательного собрания по социальной и демографической политике Ольга Хромушина.

Кроме того, законопроектом предусматривается осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году. В общей сложности на эти цели дополнительно из федерального бюджета в 2019 году планируется направить 18,8 млрд рублей, 2020 году — 20 млрд рублей, в 2021 году — 19,6 млрд рублей.

Добавим, проект федерального закона внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О государственной социальной помощи» разработан в целях реализации положений послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, в соответствии с которыми борьба с бедностью в Российской Федерации является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

Устанавливаемая и выплачиваемая социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации является одной из мер социальной помощи, направленных на борьбу с бедностью такой социально незащищенной категории граждан, как неработающие пенсионеры.

Кроме того, одним из механизмов борьбы с бедностью указанной категории граждан является планомерное повышение уровня жизни путем проведения ежегодных индексаций размеров страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) отдельным категориям граждан в Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Стоит отметить, величина прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России в 2018 году составила 8 726 рублей, на 2019 год в Оренбургской области прожиточный минимум установили на уровне 8 252 рублей.

Читайте также: Прожиточный минимум для пенсионеров «не соответствует реальности»

А также: Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о пересчете пенсий