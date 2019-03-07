Улан-Удэ, 7 марта, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов признал, что именно он был инициатором отмены всенародных выборов глав районов, вызвавшей недовольство местных жителей. По его словам, районом должен управлять опытный и грамотный человек с желанием работать. Прошедшие же выборы показали Цыденову, что это не всегда оптимальное решение, а кандидаты выдвигаются не населением, а группой бизнесменов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Да, выборы наиболее демократичная ситуация и их никто не оспаривает, но вопрос, кто и куда двигается и кого мы поддерживаем», — отметил он.

При этом он сослался на дальневосточную субсидию, которую не получили районы, в которых отсутствуют точки роста. Чтобы эти точки появились, по его мнению, качество отбора кандидатов должно стоять на ключевом месте. А решение комиссии по отбору кандидатов будет налагать ответственность в том числе на самого Цыденова за человека, ставшего у руля района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от всенародных выборов глав отказались уже в четырёх районах Бурятии. Попытка отмены выборов в Курумканском районе вылилась в скандал на общественных слушаниях с фальсификацией итогового протокола, а противники реформы предложили провести референдум. Запланированные на 5 марта слушания по тому же вопросу в Тарбагатайском районе были отменены прокуратурой, обнаружившей нарушения в процедуре их проведения.