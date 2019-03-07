Москва, 7 марта, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Эксперты Российской системы качества (Роскачество) накануне Международного женского дня рассказали, как правильно выбрать вкусный и качественный шоколад. Рекомендации опубликованы 7 марта на сайте организации.

(сс)Falkenpost Шоколад

Так, идеальный шоколад должен состоять из какао-масла, какао тертого и сахара, в состав может входить лецитин, ванилин и сухое молоко, но чем меньше ингредиентов, тем лучше.

Читайте также: Роскачество представило путеводитель по лучшим винам России

Также необходимо обращать внимание на маркировку, она должна включать наименование продукта, данные о производителе, массу нетто, информацию о пищевых добавках и пищевую ценность.

Эксперты отмечают, что если вы обнаружили белый налет на шоколаде, то это говорит о возможном неправильном хранении продукта, однако он совершенно безвреден. Более того, шоколад, в состав которого входят заменители, не покрывается налетом, поэтому так называемая «седина» признак того, что продукт натуральный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества напомнили, как правильно выбрать качественный коньяк. В первую очередь надо обратить внимание на этикетку и контрэтикетку, на них должна присутствовать на русском языке информация о наименовании продукта, объеме и дате производства.

Читайте подробнее: Роскачество напомнило о правилах выбора хорошего коньяка