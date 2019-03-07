Кемерово, 7 марта, 2019, 09:25 — ИА Регнум. Иностранные студенты из Китая, Индии, Афганистана, Вьетнама и других стран, обучающиеся в Кемеровском государственном университете, приняли участие в научно-просветительской акции «Масленичные забавы», сообщила пресс-служба вуза.

Борис Кустодиев. Масленица. 1920

Празднование Масленицы в университете прошло 6 марта. Организаторы мероприятия воссоздали элементы масленичных обрядовых действий.

«Гости узнали, в какие игры традиционно играли на Масленицу, какие песни пели, как прощались с Масленкой», — говорится в сообщении.

В вузе напомнили, что на Масленицу в народе было принято штурмовать снежную крепость, устраивать конные бега и иные соревнования, рядиться, угощаться блинами. Кульминация празднования приходилась на конец недели.

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