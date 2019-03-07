Лос-Анджелес, США, 7 марта, 2019, 09:18 — ИА Регнум. «Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 115:99.

(сс)GDJ Мяч

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 31 очко.

В составе «Денвера» наибольшую результативность показал Уилл Бартон, на счету которого 23 очка. Кроме того, Никола Йокич сделал дабл-дабл из 12 очков и 17 подборов.

На сегодняшний день «Денвер» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 19-м месте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Денвер Наггетс» (Денвер) — 99:115 (25:43, 24:23, 28:19, 22:30).

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