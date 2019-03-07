Сеул, 7 марта, 2019, 09:25 — ИА Регнум. В Южной Корее упали цены на свиней и свинину. Об этом, как передает YTN, сообщили 7 марта представители провинции Чолла-Намдо совместно с корпорацией Korea Agro-Fisheries Trade.

Agrobk.ru Свиньи

По их словам, цены на свиней в стране падают с декабря 2018 года. До декабря прошлого года стоимость одной свиньи (110 кг) составляла 347 тыс. вон (~$308), однако к середине февраля стоимость упала до 267 тыс. вон (~$237).

Кроме того, оптовые цены на свинину также продолжают падать. Согласно представителям Korea Agro-Fisheries Trade, оптовая цена за один килограмм свинины в декабре 2018 года составляла 4 200 вон (~$3,72), однако спустя два месяца упала до 3 200 вон (~$2,84).

Розничная цена самгёпсаль (жирная свиная брюшина) также упала на 8,6% до 16 тыс. вон (~$14,19).

Отечественное производство свинины в стране увеличилось на 3,9% с 885 тыс. тон в 2017 году до 920 тыс. тонн в 2018 году, однако импорт вырос на 26% с 368 тыс. тонн до 464 тыс. тонн.

На территории провинции Чолла-Намдо расположено 537 хозяйств, на которых выращивают 1,1 млн свиней.