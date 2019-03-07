Барнаул, 7 марта, 2019, 09:10 — ИА Регнум. То, что по итогам 2018 года самыми пьющими регионами России стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Магаданская области, можно объяснить наличием в этих регионах большого числа работников, занятых вахтовым трудом, считает кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). По его мнению, такая категория работников не увеличивает население своим количеством, но достаточно существенно влияет на рейтинг трезвости. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM статистику, полученную сотрудниками Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя на основе данных Росстата и информации о продажах спиртного из системы ЕГАИС, он пояснил:

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

«Результаты исследования регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя, проведённого Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя, представляются объективными, так подобное положение дел фиксируется уже несколько лет подряд. Специалисты считают, что большую лепту в формирование негативной тенденции вносят работники, занятые вахтовым трудом. Вахтовики своим количеством не увеличивают население региона, а вот за счет потребления алкоголя снижают позиции этого региона в рейтинге трезвости.

Безусловно, неустроенность быта и тяжелые условия труда способствуют увеличенному потреблению алкоголя у данной категории. Однако полученные результаты требуют дальнейших исследований. В частности, внесло бы ясность изучение потребления алкоголя по социальным группам, не исследованным остается распространение пивного алкоголизма».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования, проведённого Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя, выяснилось, что самыми «пьющими» российскими регионами стали Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области, а также Карелия. Средний показатель выпитой легальной алкогольной продукции на душу населения там составляет соответственно 28,6 литров, 28,3 литров, 26,5 литров, 25,8 литров и 25,6 литров, тогда как в среднем по России он составил 14,3 л за 2018 год.