Пермь, 7 марта, 2019, 09:00 — ИА Регнум. В Пермском крае объём ипотечных заимствований к 1 февраля 2019 года составил 113,3 млрд рублей. За год сумма увеличилась на 16,7%. При этом доля просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) снизилась с 1,9% до 1,6%, сообщает Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления Центробанка РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

В январе 2019 года объём выдачи ИЖК вырос на 14,8% по сравнению с январем 2018 года. За месяц выдано 1,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 2,8 млрд рублей.

На ипотечный спрос оказывает влияние изменение средневзвешенной процентной ставки. В январе 2019 года ставка составила 9,97%. Стоит отметить, что ипотека в валюте среди пермяков не пользуется популярностью.