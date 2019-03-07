Ярославль, 7 марта, 2019, 08:47 — ИА Регнум. К жителям района Резинотехника, протестующим против закрытия поликлиники, приехал мэр города Владимир Волков. Об этом сообщает сайт мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Встреча в ДК «Гамма»

Встреча состоялась после стихийного митинга у поликлиники и прошла в Доме культуры «Гамма».

"Для жителей района ничего не изменится. Они будут получать те же медицинские услуги по тому же адресу, что и раньше. Объединение больниц затронет только административный аппарат. Если вместо четырёх бухгалтеров будет два, на качестве медицинских услуг это никак не скажется», — сказал на встрече мэр Ярославля Владимир Волков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти региона приняли решение объединить больницу № 7 и больницу № 3. Оба лечебных учреждения имели свои поликлиники. Поликлиника 7-й больницы в микрорайоне Резинотехника юридически прекратила свое существование. Как говорят жители, оттуда вывели всех узких специалистов и лабораторию. Теперь для того, чтобы сдать кровь или попасть к врачу, нужно ехать в поликлинику на улицу Маяковского — за 17 километров. В поликлинике в районе Резинотехника остались только врачи-терапевты.

Власти в ответ заявляют, что прием анализов будет проводится там же, где и раньше. Вопрос про врачей оставлен без ответа. Между тем, по словам заместителя директора департамента здравоохранения Ярославской области Сергея Давлетова, «объединение лечебных учреждений уже произошло, и никто из пациентов его не заметил». Но почему-то вышли на митинг.

Чтобы прояснить все вопросы, касающиеся медицинского обслуживания, мэр Ярославля Владимир Волков предложил создать рабочую группу. Первое ее заседание пройдет через неделю.