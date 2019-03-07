Астана, 7 марта, 2019, 08:49 — ИА Регнум. На противопаводковые мероприятия из бюджета Восточно-Казахстанской области выделили 525 млн тенге ($1,39 млн), передает 7 марта телеканал «Хабар 24».

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По данным регионального департамента по чрезвычайным ситуациям области, в зоне возможного наводнения находятся 92 населенных пункта. В департаменте по ЧС в настоящее время проходят проверки, которые призваны обеспечить оперативность реагирования в период паводка.

На борьбу с паводком планируется направить 1300 человек личного состава и 700 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирного банка, бюджет Казахстана ежегодно теряет до 3 млрд тенге ($7,95 млн) из-за обострения паводковой ситуации.