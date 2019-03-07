Ымсон, Южная Корея, 7 марта, 2019, 08:41 — ИА Регнум. На мясоперерабатывающем заводе, расположенном в г. Ымсон в Южной Корее, произошла утечка аммиачного газа, в результате чего 23 сотрудника завода были доставлены в больницу. Об этом сообщает Yonhap News.

Согласно представителям пожарной службы, в общей сложности из большой цистерны объемом 1 500 кг утекло 300 кг газа.

Было установлено, что причиной аварии стал 25-тонный автобус, который «зацепил» газопровод, пролегающий между зданиями. Известно, что все 342 сотрудника завода были эвакуированы.

В ликвидации утечки приняло участие 110 человек и 20 единиц техники.