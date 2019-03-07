Култук, Иркутская область, 7 марта, 2019, 08:39 — ИА Регнум. Прокуратура Иркутской области намерена через суд добиться приостановки скандально известного завода по розливу байкальской воды в посёлке Култук (Иркутская область). Как сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в ходе проведённой проверки по периметру стройплощадки компании-строителя «АкваСиб» представители надзорного органа нашли на Байкале следы розлива нефтепродуктов и отходы производства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Кроме того, представители «АкваСиба» не смогли предоставить разрешение администрации Култука на проведение земляных работ по снятию почвы для обустройства траншей, предназначенных для водоводов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2021 году, с выходом на полную проектную мощность, компания «АкваСиб» рассчитывает выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Товар будет продаваться в Китае. Об этих планах стало известно ещё весной 2017 года, но само строительство, причём ударными темпами (без праздников и выходных), началось в конце 2018 года. Экологи и местные жители говорят, что вырытые для прокладки труб глубокие траншеи уже уничтожили значительную площадь природных сообществ мелководья.

Читайте также: Байкальскую воду — китайцам: как стать умнее лягушки?

Также людей возмутило, что эксплуатировать Священное море, зарабатывать на нём, будет именно китайская фирма (99% акций «АкваСиба» принадлежит компании из КНР). Люди недовольны ещё и тем, что завод начали строить в то время, когда власти местному населению не дают землю в собственность, запрещают возводить жильё и через суд, согласно поправкам в закон об охране озера Байкал, пытаются снести уже построенные дома.

В процессе разбирательства выяснилось, что заводов по розливу бутилированной байкальской воды в Култуке может быть несколько. По данным «Вести-Иркутск», которые ссылаются на Байкальскую природоохранную прокуратуру, завод в Култуке действительно возводят с нарушениями, рядом с уникальным болотом, на котором обитают краснокнижные птицы. Это не учли при выдаче разрешения на строительство. Также есть основания полагать, что участок под завод был выделен незаконно, есть нарушения в экологической экспертизе. Кроме того, обнаружились несоответствия при проведении общественных слушаний.

Читайте также: «Стыдно»: китайцы готовятся выкачивать байкальскую воду

Вместе с тем официальные данные по итогам проверок пока не обнародованы. Зато собственники строящегося завода уверяют, что реализация их проекта законна, экологический ущерб Байкалу будет минимальным, зато регион получит почти 150 рабочих мест и 1,5 миллиарда рублей инвестиций.

Тем временем петиция противников этого строительства собрала уже более 700 тысяч голосов, и 24 марта они намерены провести всероссийскую акцию в защиту Байкала.