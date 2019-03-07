Штат Калифорния, США, 7 марта, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Facebook начал создание систем шифрования сообщений пользователей на всех своих платформах. Об этом глава компании Марк Цукерберг заявил в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

«Размышляя о будущем интернета, я считаю, что коммуникационная платформа, ориентированная на конфиденциальность, станет еще более важной, чем сегодняшние открытые платформы», — написал Цукерберг.

Сейчас компания занимается созданием сквозного шифрования для сообщений на всех своих платформах. Работы по этому направлению будут идти в течение всего 2019 года.

«Благодаря возможности обмена сообщениями с помощью наших сервисов, вы сможете отправлять зашифрованные сообщения на чей-либо номер телефона в WhatsApp из Messenger», — пояснил создатель Facebook.

Читайте также: Цукерберг видит будущее за «приватным интернетом»