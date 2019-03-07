Лондон, 7 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Британский теннисист Энди Маррей, бывший первой ракеткой мира, заявил о готовности возобновить карьеру. Об этом сообщает Sky Sports.

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«Я избавился от боли в бедре и хочу продолжить теннисную карьеру», — сказал Маррей.

По его словам, реабилитация после операции на бедре проходит медленно, но достаточно хорошо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января Маррей перенёс вторую операцию на тазобедренном суставе. Ему в ногу была вживлена металлическая пластина. Ранее он объявил о планах завершить спортивную карьеру в 2019 году после турнира в Уимблдоне.

Напомним, Маррей является двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», обладателем Кубка Дэвиса, а также бывшей первой ракеткой мира.

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