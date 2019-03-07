Курган, 7 марта, 2019, 08:21 — ИА Регнум. Депутаты Курганской областной думы единогласно поддержали проект федерального закона о доплате неработающим пенсионерам. Внеочередное заседание парламента состоялось 6 марта 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

Пресс-служба Курганской областной думы Заседание думы Курганской области

Проект федерального закона № 657 895−7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи» в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, не вызвал дискуссий.

Речь идет об инициативе президента РФ Владимира Путина об изменении существующей системы индексации и расчёта пенсий для малообеспеченных пенсионеров.

Законопроект предлагает не учитывать индексацию пенсий и ежемесячных выплат при расчете материального обеспечения пенсионеров, что позволит обеспечить доход такой категории граждан выше прожиточного минимума. Предполагается, что закон будет принят 21 марта, поэтому региональные думы в срочном порядке рассматривают грядущие нововведения.

Сперва пенсионерам, чья пенсия не дотягивает до прожиточного минимума пенсионера, будут устанавливаться социальные доплаты, и уже после этого пенсия будет индексироваться. Индексация не должна уменьшать предоставляемые социальные доплаты.

Законопроект предусматривает с 1 января 2019 года доплаты сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в этом году.