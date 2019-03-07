Елабуга, Татарстан, 7 марта, 2019, 07:49 — ИА Регнум. За последние полгода одного из резидентов ОЭЗ «Алабуга» — ООО «Елабужский аккумуляторный завод», который поставил своей целью в 2019 году занять 15% российского рынка по производству аккумуляторных батарей, — пытаются обанкротить второй раз. Иск с требованием признать ООО банкротом поступил в Арбитражный суд Татарии, но из-за недочётов до 11 марта 2019 года оставлен без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аккумулятор разрядился

Читайте также: Получателя субсидии Минпромторга России из Татарии пытаются обанкротить

Напомним, до декабря 2018 года завод назывался ООО «Барс Технолоджи», а после переименования стал «Елабужским аккумуляторным заводом». Компания существует с октября 2014 года и входит в группу компания «Кориб», которая принадлежит Олегу Коробченко. Последний также владеет в самом заводе долей в 50%.

Предприятию осенью 2018 года было одобрено выделение субсидии Минпромторга РФ на реализацию проекта по производству аккумуляторных батарей по технологии Enhanced Flooded Battery. Завод анонсировался как первый в России, где сборка батарей происходит полностью автоматизированно.

На официальном сайте компании отмечается, что «проект завода реализован, при поддержке государственных программ развития промышленности и импортозамещения», а при изготовлении продукции используются решения, которые ранее в России не применялись.

«В течение 2019 года Елабужский аккумуляторный завод намерен занять 15% рынка АКБ в России. Цель завода к 2022 году нарастить производство до 4 миллионов АКБ в год, тем самым заняв место ведущего игрока в России на рынке автомобильных аккумуляторных батарей, и стать ведущим поставщиком АКБ на конвейеры автомобильных заводов страны», — отмечается на сайте.

Летом 2018 года банкротные претензии предприятию выставила компания из Елабуги — ООО «Контакт». Тогда же в дело попытался вступить ещё один кредитор — ООО «Проектная фирма «Стройподряд». Оба заявления были оставлены без рассмотрения.

21 декабря 2018 года было произведено изменение наименования ООО «Барс Технолоджи» на ООО «Елабужский аккумуляторный завод», а в феврале 2019 года ООО «Контакт» предприняло новую попытку обанкротить завод. Из-за недочётов иск оставлен без движения до 11 марта 2019 года. Если их устранят в срок, то суд рассмотрит обоснованность претензий.