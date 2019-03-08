Хабаровск, 8 марта, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Волонтёры Молодой гвардии «Единой России» вместе с судебными приставами и сотрудниками ГИБДД вышли на улицы Хабаровска, чтобы поздравить прекрасных дам с Международным женским днем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Солоненко Волонтеры вышли на улицы Хабаровска 8 марта

Евгений Солоненко Волонтеры вышли на улицы Хабаровска 8 марта

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«Мы вышли на улицы вместе с представителями мужской половины службы судебных приставов. Вместе поздравляем наших дорогих женщин, дарим им цветы, желаем счастья, здоровья. Приставы в парадной форме дарили открытки — детские рисунки и даже читали стихи. И вручали памятки, как узнать на сайте все о своих долгах, это удобно. Сегодня, 8 марта, мы поздравляем женщин — автомобилисток, совместно с ГИБДД. Сотрудники инспекции, тоже в парадной форме, останавливают автомобили, за рулём которых находятся женщины. Они получают в подарок букетики цветов и, конечно, наилучшие пожелания», — рассказал волонтёр Евгений Солоненко.

Евгений Солоненко Цветы и теплые слова нашлись для всех женщин

Как сообщало ИА REGNUM, на хабаровской таможне в преддверии 8 марта случился настоящий цветочный ажиотаж. В краевую столицу доставлено почти 180 тонн цветов из самых экзотических стран — Эквадора, Японии и Нидерландов, всего на 1,3 млн долларов. Жительницы края получат к празднику розы, лилии, орхидеи и другие цветы.