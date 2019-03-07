Москва, 7 марта, 2019, 07:37 — ИА Регнум. В городе Новороссийске Краснодарского края задержаны несколько граждан США. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Задержание

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В ведомстве подтвердили информацию, однако других подробностей ни о причинах задержания, ни о количестве задержанных не уточнили. С этими вопросами дипломат посоветовала обратиться к правоохранителям.

«Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам», — сказала Мария Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в госдепартаменте США заявили о задержании в городе Новороссийске Краснодарского края двух граждан Соединённых Штатов. Это члены мормонской Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Они были задержаны сотрудниками полиции на днях в связи с нарушением визового режима. Их уже депортировали из России.