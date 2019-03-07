Гуайдо угрожает Мадуро, Лавров предупредил США: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Туск заявил об угрозе «внешних антиевропейских сил»;
- Россия оставляет за собой право размещать ракеты где угодно;
- Гуайдо анонсировал забастовку работников администрации;
- На Байкале возведут заводы по откачке воды;
- В Перу найдено место массового ритуального убийства детей.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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