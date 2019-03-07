ЛНР: ВСУ за сутки нарушили перемирие шесть раз
Луганск, 7 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, заявили 7 марта в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Под обстрелами ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Весёлая гора, Донецкий, Золотое-5, Логвиново, Сокольники и Фрунзе.
Посёлки Весёлая гора, Донецкий, Золотое-5 и Фрунзе были обстреляны из 82-мм миномётов. В общей сложности ВСУ выпустили по ним 29 мин.
Украинские силовики обстреляли Логвиново из вооружения БМП и гранатомётов АГС, а в направлении Соколькников выпустили шесть гранат из СПГ.
В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили около 90 единиц боеприпасов, обстреляв четыре населённых пункта на территории ЛНР.
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Напомним, ранее представители ОБСЕ, ДНР и ЛНР на переговорах в Минске предложили Украине прекратить огонь и объявить «весеннее» перемирие. Украинская сторона не согласилась, что говорит о враждебных планах Киева в отношении Донбасса.