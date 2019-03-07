Орск, Оренбургская область, 7 марта, 2019, 07:24 — ИА Регнум. В Оренбуржье следственные органы обнародовали новые детали, которые установлены в рамках расследования резонансного уголовного дела об убийстве заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго» Дмитрия Шевелева. Известно, что киллер действовал с сообщником. Силовики сообщают приметы двух мужчин и просят граждан оказать содействие в расследовании преступления, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СУ СКР по Оренбургской области Подозреваемый киллер

Помощь может быть оказана с помощью представления записи с видеорегистраторов. Предан огласке предполагаемый маршрут передвижения преступников. Есть описание и приметы киллера и его возможного сообщника, отметила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

Преступники могли попасть в поле зрения видеорегистраторов на автомобилях, находившихся в районе преступления. По данным следствия, двое мужчин могли находиться вблизи домов № 16, № 14 по ул. Суворова (№ 17/1 по ул. Короленко) каждое утро, с 07:00 до 08:00 местного времени во второй половине февраля 2019 года. Силовики отметили, что киллер, возможно, имел дефект походки — он прихрамывает на правую ногу. Рост преступника около 170−180 см, мужчина был одет в камуфлированный зимний костюм с крупным рисунком, темных тонов, с присутствием бежево-коричневого, зеленоватого цветов, с капюшоном на голове. На руках надеты темные перчатки. Через плечо при себе нес большую, мягкую сумку прямоугольной формы темного цвета на длинных лямках, оттенком светлее самой сумки.

Напомним, утром 4 марта в Орске на лестничной площадке второго подъезда жилого дома по улице Короленко, 17/1 совершено убийство замдиректора крупной компании. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Рассматриваются различные версии совершенного преступления. По одной из них убийство является заказным и совершено из-за профессиональной деятельности энергетика. Перед гибелью он якобы выявил серьёзные хищения электричества.