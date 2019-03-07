Якутск, 7 марта, 2019, 06:41 — ИА Регнум. Редко появляющийся в Госдуме РФ министр экономического развития Максим Орешкин готов отчитываться исключительно по узкой теме, хотя отвечает за всё экономическое развитие страны. Такое мнение высказал депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя тот факт, что отчёт главы Минэкономразвития РФ 6 марта не был принят Госдумой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

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«Произошёл резкий конфликт: коллеги отчитали Максима Орешкина во время правительственного часа. Он пришёл к нам с докладом, полным общих слов. Выступление должно было быть посвящено «приоритетам социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и ходу реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В действительности же получилось, что комплексного видения нацпроектов нет, министр, появляющийся в парламенте раз в год, готов отчитываться исключительно по узкой теме, хотя отвечает за всё экономическое развитие страны, на вопросы депутатов толком не отвечает», — рассказал Федот Тумусов.

Депутат уверен, что от такого доклада толку нет. По его мнению, говорить министру следовало о стратегии развития страны, а не о конкретных цифрах по узкой теме.

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«Особенно учитывая, что никакого развития в сфере малого и среднего бизнеса в России нет тоже, для этого не нужно слушать про очередные цифры, улучшающиеся с каждой новой реформой Росстата, — отметил также Федот Тумусов. — Хотелось бы узнать общее видение пресловутого экономического развития, которым и должно заниматься ведомство. Но вместо этого министр хотел «отчитываться за каждую копейку». Мы не Счетная палата, и с трибуны Думы такие копеечные отчеты никакой пользы не принесут».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин принял решение перенести обсуждение отчёта главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина в связи с тем, что он не смог ответить на вопросы депутатов, касающиеся реализации нацпроектов.

«Есть ожидание, что вы нам расскажете целеполагание в рамках развития экономики, что необходимо для того, чтобы рост обеспечить более быстрыми темпами, что необходимо сделать в рамках дисциплины реализации нацпроектов, какой объём доведён до регионов», — сказал Володин.

Сам Орешкин считает некорректными вопросы депутатов, решивших расширить заявленную тему реализации нацпроекта по малому и среднему предпринимательству и обсудить реализацию всех национальных проектов в целом.

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