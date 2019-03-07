Южно-Сахалинск, 7 марта, 2019, 06:36 — ИА Регнум. Правительство Сахалинской области опубликовало сведения о доходах врио губернатора региона Валерия Лимаренко. За 2017 год новый глава региона заработал 110 млн рублей, более чем четыре раза опередив своего предшественника Олега Кожемяко, заработавшего в том же году всего 25 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Губернатор Сахалина заработал за 2017 год 25 млн рублей. О жене ни слова

Согласно декларации о доходах Лимаренко за 2017 год, когда он работал президентом инжиниринговой компании «Атомэнергопроект», его доход в денежном выражении составил 110 133 409 рублей.

Доходы супруги врио главы Сахалина за тот же год куда скромнее — всего 450 168,64 рубля.

Супруги Лимаренко владеют двумя земельными участками площадью 3 500 и 1 594 кв. метра, двумя жилыми домами площадью 679 и 653,9 кв. м соответственно. Есть в совместной собственности и квартира площадью 98,6 кв. м.

Из транспорта у Валерия Лимаренко имеются только два автоприцепа, у его супруги — Mercedes-Benz.

До назначения врио губернатора региона Лимаренко был президентом АО «Инжиниринговая компания АСЭ», а также руководителем группы компаний ASE, объединяющей ведущие проектно-инжиниринговые предприятия атомной отрасли.

В декабре 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Лимаренко врио губернатора Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Валерия Лимаренко на посту руководителя Сахалинской области Олег Кожемяко в 2017 году заработал немногим более 25 млн рублей. На официальном сайте правительства области он указывал, что женат, однако доходы супруги в его декларации не упоминались. Позднее «незадекларированная» жена Кожемяко Ирина Герасименко попала в список самых богатых женщин России, её состояние, по версии Forbes, составило 180 млн долларов.