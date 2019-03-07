На Украине рассказали, когда нападёт РФ, в РФ пояснили зачем: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Литва пытается саботировать проект «Росатома» в Финляндии;
- В генштабе Украины опять пугают вторжением России;
- Германия ответила холодом на послание президента Франции;
- Гражданам России отказали в наследовании страховой пенсии;
- Владимирские власти прокомментировали слова Беляевой о школьных обедах.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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