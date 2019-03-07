Магадан, 7 марта, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Сахалинская область занимает второе место по количеству потребляемых жителями региона спиртных напитков, а третье место — у Колымы. Таковы результаты исследования, проведённого Центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР Алкоголь

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Со статистикой ЦИФРРА ознакомилась газета «Известия». По данным аналитиков, на одного человека в Сахалинской области приходится 28,3 литра алкоголя в год, в Магаданской — 26,5 литров.

Количество потребляемого на душу населения алкоголя высчитывалось на основании данных Росстата и информации о продажах спиртного из системы ЕГАИС. При этом аналитики не использовали данные о покупке пива жителями регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область дважды — в 2016 и 2017 годах — оказывалась на последнем месте в национальном рейтинге трезвости регионов РФ. Комментируя тогда такой результат, руководство Колымы заявляло, что считает этот рейтинг необъективным и вызывающим вопросы. Причиной высокого уровня употребления алкоголя назывались вахтовики и якобы влияющие на положение региона в списке поставки алкоголя через Магаданскую область в Якутию и на Чукотку. Однако избранный губернатором Магаданской области в сентябре 2018 года Сергей Носов признал обоснованность попадания Колымы в тройку самых пьющих регионов России и заявил, что намерен решить эту проблему в обозримом будущем.

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