Чикаго, США, 7 марта, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Американского исполнителя R. Kelly вновь задержали правоохранительные органы, однако на этот раз певец арестован за неуплату алиментов, сообщает телеканал CNN.

Victor Арест

По версии полиции, артиста еще в январе 2009 года обязали выплачивать своей бывшей супруге алименты в размере около $20,8 тыс. ежемесячно. Тогда R. Kelly не явился на заседание суда и в дальнейшем алименты не выплачивал.

По данным на февраль 2018 года, он задолжал по алиментам около $169 тыс. Суд обязал артиста погасить долг до 6 марта, однако R. Kelly не выплатил задолженность и в связи с этим был взят под стражу. Заседание суда по этому делу пройдет 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале музыкант R. Kelly (настоящее имя — Роберт Сильвестр Келли) был арестован полицией по обвинениям в сексуальном насилии. Ему предъявлены обвинения по 10 эпизодам сексуального насилия, совершенного при отягчающих обстоятельствах. Позднее, 26 февраля, артиста отпустили под залог в $100 тыс. Сам певец отрицает все обвинения.