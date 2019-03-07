Сиэтл, США, 7 марта, 2019, 05:37 — ИА Регнум. Житель города Дюссельдорфа (Германия) может оказаться третьим на планете человеком, излечившимся от ВИЧ-инфекции, пишет New Scientist.

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Об этом сообщила сотрудница университетского медицинского центра в Утрехте (Нидерланды) вирусолог Аннемари Вэнсинг, выступая в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США) на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям.

По словам Вэнсинг, которая занималась пациентом из Дюссельдорфа, у него уже три месяца наблюдается устойчивая ремиссия. Все это время он не принимает антивирусные препараты.

Вирусолог отметила, что вылечить жителя Германии удалось по той же схеме, что и двух людей, которые излечились от ВИЧ ранее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно, что в Лондоне может быть зафиксирован второй случай излечения от ВИЧ-инфекции.