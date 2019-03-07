Москва, 7 марта, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Больше всего спиртного в 2018 году было приобретено в Ненецком автономном округе, пишет 7 марта газета «Известия».

Th1234 Алкоголь

На втором месте — Сахалинская область, на третьем — Магаданская, на четвертом — Подмосковье, на пятом — в Карелия. Во всех этих областях, согласно статистике, годовое потребление алкоголя на человека превысило 25 литров.

Комментируя эту статистику, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что потребление спиртного выросло в статистическом выражении, поскольку государственная система учета ЕГАИС стала учитывать потребление в сельской местности.

«Это не значит, что граждане здесь пьют на порядок больше остальных россиян, — пояснил Дробиз. — Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным экспертов федерального проекта «Трезвая Россия» на конец ноября 2018 г., самыми неблагополучными регионами с точки зрения потребления алкоголя оказались Чукотка, Магаданская область и Ненецкий АО.