Южно-Сахалинск, 7 марта, 2019, 05:45 — ИА Регнум. Сахалинцы всегда очень придирчиво считают расходы своего бюджета — так сложилось, что жителям островного региона не всё равно. Островитяне подсчитали затраты на проведение грандиозного спортивного праздника «Дети Азии», который завершился всего пару недель назад, и теперь задают неудобные вопросы: ради чего такие траты? Что получил от этого местный спорт, и где очень дорогие, изготовленные специально для спортивного шоу, «аксессуары»? Стоила ли «овчинка» выделки, выяснял корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Расходы

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Изначально сообщалось, что затраты на спортивные игры составят порядка 140 млн рублей. Это расходы на питание участников, перевозку, СМИ и прочее. Однако региональное ИА Сахалин. Инфо, более пристально всмотревшись в закупки, пришло к выводу, что расходы куда больше.

Первое недоумение у островных журналистов вызвала история с комплектами формы для детей. Всего было заказано порядка 500 комплектов, в каждый из которых входила куртка, штаны, флисовые шарфы, термобелье, шапки, перчатки, водолазки. Чего-то было больше, чего-то меньше. Комплектов термобелья, например, вообще заказали 800 штук. Всего комплектов формы было заказано и оплачено главным организатором праздника — Сахалинской областной филармонией — на общую сумму порядка 8 млн рублей. Инцидент же связан с тем, что родители попросили оставить сахалинским детям — участникам шоу эти костюмы на память. Потому, что детям очень важно оставить хоть что-то на память. Но филармония, как сообщает издание, отказала, заявив, что это не спортивная форма, а сценические костюмы, а артисты, как известно, не уходят домой в костюмах Анны Карениной или Деда Мороза. Дети расстроились, расстроились родители. Но они расстроились ещё больше, узнав, что «зажавшая» костюмы филармония потом их попросту списала.

Сахалинские журналисты стали разбираться дальше, и вопросов появилось ещё больше.

7 млн рублей заплатили режиссеру-постановщику открытия и закрытия праздника. Это в общей сложности 2 часа. Более 6,7 млн — технической дирекции, которая осуществляла контроль за монтажом декораций и вела соответствующую документацию. 1,1 млн заплатили за услуги декоратора, 5,6 млн за питание участников. 5 тендеров на 41,7 млн размещены были на «непосредственную организацию церемонии открытия и закрытия игр». 6 млн потратили на фейерверк, почти 10 млн на демонтаж конструкций. Не один миллион на более мелкие нужды: аренда оборудования для диджейского пульта, силовой кабель и прочее, и прочее. Для открытия церемонии создали специальный «аксессуар» — «Корабль»: на металлоконструкции потрачено 1,8 млн, еще миллион на оформление. Корабль выехал на поле на несколько минут.

Журналисты обратили внимание на то, что все закупки областной филармонией проводились на бесконкурсной основе — по 223-му федеральному закону, позволяющему автономным учреждениям закупать товары и услуги напрямую у конкретной организации. Но если с московским режиссером Игорем Селиным всё более-менее понятно, он лауреат «Золотой маски», постановщик правительственного спектакля-концерта в честь 100-летия со дня рождения Покрышкина, то именно агентство «Мир праздника» стало оператором церемоний почему? О конкуренции и речи не шло.

Ещё на стадии подготовки к «Детям Азии» в областной думе были заслушаны отчёты по расходам на праздник. Правительство обещало, что они не превысят 620 млн рублей.

Но, по данным ИА Сахалин. Инфо, подчеркнувшего, что оно ещё продолжает подсчеты, выходит, что расходы перевалили за миллиард рублей.

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На фоне таких умопомрачительных затрат совсем бедственным, по данным издания, так и осталось положение местных спортивных объединений: вечные проблемы — невнимание властей и недофинансирование — никуда не делись. Так, одна только зарплата режиссера «Детей Азии» — это 3,5 годовых бюджета всей островной федерации хоккея. А затраты на услуги по организации открытия и закрытия «Детей Азии» — это всё, что получают из бюджета федерации горных лыж, сноуборда и легкой атлетики.

Примерно половина подобных сумм тратится на организацию известного сахалинского кинофестиваля «Край света». А сахалинский фестиваль «Крылья Сахалина» обходится в сумму, равную, опять же, зарплате режиссера «Детей Азии» — весь целиком. При этом 50 тыс. гостей приезжают на фестиваль бесплатно, а на «Детей Азии» билеты были платными.

Так и осталось непонятным, куда же после праздника подевали дорогущие «аксессуары» — корабль за почти 3 млн, маяки, аэростат за почти 600 тыс. рублей? Тоже списали, как и сотни комплектов формы, так и не доставшейся детям?

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Умение тратить без счёта бюджетные деньги на праздники и, напротив, абсолютное неумение рачительно распоряжаться плодами этих затрат, наверное, один из основных признаков бедной страны, вообще — бедности. Здесь же можно вспомнить самый яркий пример подобного отношения к бюджетным деньгам: ради проведения пафосного саммита АТЭС, который, по большому счету, никакой пользы Дальнему Востоку не принёс, власти затеяли безумную стройку двух отелей Hyatt. В это приморское позорище вложили в общей сложности 18,7 млрд рублей. Но отели так и не были построены. Сегодня власти Приморья пытаются отдать их за бесценок: их продадут на так называемом «голландском» аукционе с понижением цены. Приморские власти готовы «опуститься» до 3,7 млрд рублей за обе гостиницы. О том, кто возместит беспрецедентно огромные и выброшенные на помойку деньги налогоплательщиков, речи уже просто не идет.

Десятки миллионов ежегодно тратит каждый регион ДФО на строительство и сопутствующие расходы собственных павильонов для Восточного экономического форума. Эти грандиозные сооружения через три дня работы ВЭФ оказываются никому не нужны. Хабаровский край вообще считает возможным бросать павильоны стоимостью в 20—30 млн рублей прямо на площадке ВЭФ в Приморье, где они разрушаются и растаскиваются. Сахалин, упаковав, везёт обратно и складывает в «сарай» — на склад — где они и пылятся потом. А к новому ВЭФ строят новый павильон. При этом на действительно необходимые людям нужды — финансирование школ, больниц, детских спортивных секций, на то, что необходимо ежедневно, денег традиционно нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине прошли I Международные игры «Дети Азии». На базе созданной инфраструктуры власти Сахалина предложили создать Всероссийский детский спортивный лагерь. Идею поддержала вице-премьер Ольга Голодец.