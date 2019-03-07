Пекин, 7 марта, 2019, 04:50 — ИА Регнум. Ученые обнаружили в китайской провинции Юньнань неизвестную разновидность шершней, превосходящую по размерам известные особи, сообщает агентство «Синьхуа».

Gubin Olexander Шершень

Сообщается, что размах крыльев найденного насекомого достигает 9,35 сантиметров. Он был обнаружен в районе города Пуэр на границе с Мьянмой. Тело насекомого достигает шести сантиметров. Ученым пока не удалось обнаружить матку, которая, предположительно, должна быть по размерам еще больше. Ученые продолжают исследовать шершня и не исключают, что им удалось обнаружить новый подвид насекомых.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале группа биологов обнаружила в Индонезии самую крупную пчелу в мире. Им удалось найти самку пчелы вида Megachile pluto, которая занесена в Красную книгу и находится на грани исчезновения.